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Генменеджеры клубов Лиги ВТБ назвали лучшего российского игрока турнира

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Генменеджеры клубов Единой лиги ВТБ считают лучшим российским игроком турнира Андрея Зубкова из МБА-МАИ. У опытного форварда пять голосов из 12.

Зубков входит в топ-5 лучших снайперов чемпионата, в топ-2 по подборам и в топ-5 по эффективности.

Два голоса у лидера «Енисея» Тимофея Герасимова, который после Нового года показывает стабильную игру. Также в списке молодые игроки: Руженцев и Беленицкий. Первый отправился в Пермь за игровым временем и не прогадал, второй уже игрок стартовой пятерки УНИКСа. По одному голосу получили и баскетболисты ЦСКА Антон Астапкович и Никита Курбанов.

«СЭ» организовал второй анонимный опрос президентов, спортивных директоров, руководителей клубов Единой лиги ВТБ (по одному от каждой команды), попросив их ответить на 37 главных вопросов по сезону-2024/25. В анонимном голосовании, которое проводилось на протяжении декабря — января, приняли участие представители всех 12 клубов лиги.

Дуйэн Бэйкон, Алекса Аврамович и&nbsp;Кирилл Елатонцев. Лучший трансфер? Худший паркет? Лицо Лиги через пять лет? 37 вопросов руководителям клубов Лиги ВТБ
БК МБА
Андрей Зубков
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