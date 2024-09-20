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Сегодня, 18:15

Генменеджер «Црвены Звезды» назвал неожиданным трансфер Аврамовича в ЦСКА

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Генеральный менеджер «Црвены Звезды» Неманя Василевич прокомментировал переход Алексы Аврамовича из «Партизана» в ЦСКА.

«Глядя на рынок и все, что происходило в последние несколько сезонов, не знаю, можно ли меня чем-то удивить, — отметил Василевич «СЭ». — Вероятно, у Алексы были другие предложения, но он решил перейти в ЦСКА, а я всегда уважаю выбор игрока. Может быть, это было немного неожиданно, потому что я думал, что он останется в Евролиге, но опять же это его решение. Вероятно, он получил хорошее предложение и чувствует себя здесь счастливым».

Бай-аут «Партизану» за Алексу Аврамовича составил 500 тысяч долларов. В последние годы армейцы больше платили только за выкуп контрактов Николы Милутинова и Торнике Шенгелии.

ЦСКА победил &laquo;Црвену Звезду&raquo; в&nbsp;матче группового турнира Суперкубка Единой лиги ВТБ. «Надеюсь, что скоро мы снова будем играть матчи Евролиги в России». Интервью генменеджера «Црвены Звезды»

БК Црвена Звезда
БК ЦСКА
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