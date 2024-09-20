Генменеджер «Црвены Звезды» назвал неожиданным трансфер Аврамовича в ЦСКА

Генеральный менеджер «Црвены Звезды» Неманя Василевич прокомментировал переход Алексы Аврамовича из «Партизана» в ЦСКА.

«Глядя на рынок и все, что происходило в последние несколько сезонов, не знаю, можно ли меня чем-то удивить, — отметил Василевич «СЭ». — Вероятно, у Алексы были другие предложения, но он решил перейти в ЦСКА, а я всегда уважаю выбор игрока. Может быть, это было немного неожиданно, потому что я думал, что он останется в Евролиге, но опять же это его решение. Вероятно, он получил хорошее предложение и чувствует себя здесь счастливым».

Бай-аут «Партизану» за Алексу Аврамовича составил 500 тысяч долларов. В последние годы армейцы больше платили только за выкуп контрактов Николы Милутинова и Торнике Шенгелии.