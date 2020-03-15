Генменеджер «Астаны»: «Полностью поддерживаем принимаемые меры по борьбе с распространение короновируса»

Генеральный менеджер «Астаны» Валерий Тихоненко прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг короновируса и сообщил о том, как на данный момент обстоят дела в команде.

— Как вам уже известно, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике чрезвычайного положения, — приводит слова Тихоненко официальный сайт «Астаны». — Мы полностью поддерживаем принимаемые правительство меры по борьбе с распространение короновируса в стране, а также с решением ФИБА, национальной федерации баскетбола и Единой лиги ВТБ о приостановлении чемпионатов. В свою очередь клуб готов оказывать полное содействие и делать все, что в наших силах.

Безусловно, мы все прекрасно понимаем, что в приоритете здоровье болельщиков, игроков и тренерского штаба, а также сотрудников и технического персонала клуба. Поэтому призываем всех отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и принимать все необходимые меры предосторожности.

Данная проблема имеет масштабный характер и затронула не только баскетбол и все спортивное мировое сообщество. По всему миру уже приостановлены и отменены не только международные турниры по различным видам спорта, но и другие крупные события в различных областях, а чрезвычайное положение введено уже во многих странах мира. Это глобальный вызов, с которым мы должны справиться совместными усилиями.

В заключении хочу сообщить, что все игроки и тренерский штаб «Астаны» здоровы и продолжают тренировки в штатном режиме, чтобы быть готовыми к возобновлению чемпионатов и продолжить радовать наших болельщиков своей игрой.

11 марта Всемирная Организация Здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции. В связи с массовым распространением COVID-19 международная федерация баскетбола 12 марта приостановила турниры, проходящие под ее эгидой. 13 марта о приостановке сезона объявили Национальная федерация баскетбола Казахстана и Единая лига ВТБ.