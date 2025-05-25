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25 мая 2025, 14:15

Гендиректор «Зенита» о логистике в Краснодар: «Выезд в Краснодар — 12 часов в пути вместо 3,5 часа полета у «Локо»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный в интервью «СЭ» рассказал о тяжелых выездах в Краснодар в рамках полуфинальной серии с «Локомотивом-Кубань».

«К сожалению, у нас мало времени на восстановление [к финалу с ЦСКА]. Наша серия с «Локо» получилась не только затяжной, но и сопровождалась длительными выездами. В отличие от наших соперников наша дорога до Краснодара и обратно была фактически в три раза длиннее. В целях безопасности мы отказались от прямых рейсов в закрытый аэропорт, хотя могли получить такую возможность, когда узнали, что соперник это делает втайне от всех. Но мы решили, что не можем подвергать риску игроков и сотрудников клуба. Летели чартером в Минеральные воды, пересаживались на автобус. Итого практически 12 часов в пути, с учетом ожиданий и остановок, вместо 3,5 часа полета у наших соперников. Один выезд в Краснодар — это сутки в пути, а таких выездов было два», — подчеркнул Церковный в интервью «СЭ».

«Зенит» выиграл полуфинальную серию в семи матчах (4-3). ЦСКА одолел УНИКС всухую (4-0).

Первые матчи финальной серии пройдут 27 и 29 мая в Санкт-Петербурге.

Дуэйн Бэйкон и&nbsp;Александр Церковный.«Успех в полуфинале еще больше сплотит команду». Чего ждать от «Зенита» в финале Лиги ВТБ
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Баскетбол
БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
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