Генеральный директор «Зенит» Александр Церковный прокомментировал положительную допинг-пробу и дисквалификацию защитника команды Дмитрия Кулагина.

Сегодня, 5 июля пресс-служба РУСАДА сообщила, что 30-летнего баскетболиста дисквалифицировали на 3 месяца.

«Подробностей я раскрывать не могу, но, учитывая минимальный срок дисквалификации и то, что «Зенит» подписал с игроком новый контракт, можно судить об отсутствии чего-то серьезного. Мы с Дмитрием договорились считать это досадным недоразумением, из которого будут сделаны правильные выводы. Отдельно хочу подчеркнуть, что результат исследований пришел после всех финальных игр и отсутствие Кулагина в составе было связано исключительно с состоянием здоровья. Мы решили его поберечь, боясь осложнений после вирусной инфекции», — цитирует Церковного ТАСС.

Ранее стало известно, что в допинг-пробе Кулагина обнаружили каннабиноиды.

В прошлом сезоне защитник набирал в среднем 7,2 очка, 2,0 подборов и 3,4 передачи за игру. В составе «Зенита» он стал чемпионом Единой лиги ВТБ, обыграв в финале плей-офф ЦСКА (счет в серии — 4-3).

3 июля клуб из Санкт-Петербурга объявил о продлении контракта с Кулагиным на 2 года.