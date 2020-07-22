Генеральный директор «Химок»: «Скорее всего, расстанемся с Гиллом»

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов рассказал о том, как клуб подписал форварда «Реала» Джордана Мики, выступавшего за подмосковную команду в сезоне-2018/19. также сообщил, что клуб скорее всего покинет Энтони Гилл.

— Как вам удалось вернуть Джордана Мики, учитывая, что у него был действующий контракт с «Реалом» на сезон-2020/21?

— Честно, не знаю деталей, почему «Реал» решил его отпустить, — цитируют «Известия» Астахова. — Но после того, как мы поняли, что он станет свободным агентом, то сразу же включились в работу по его возвращению. В итоге миссия была выполнена, и Джордан с нами.

— То есть байаута (определенной суммы выкупа контракта) не было?

— Отступных не было. Он сам договорился с «Реалом» о выходе из контракта. Как только это произошло, Мики подписал контракт с «Химками». Важно, что желание было с обеих сторон. В принципе, после нескольких дней переговоров мы ударили по рукам.

— Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис подчеркнул, что рассматривает Мики скорее на позиции тяжелого форварда. Означает ли это, что клуб отпустит Энтони Гилла?

— Как и кого использовать, это прерогатива тренера. Если говорить о Гилле, то, скорее всего, мы расстанемся. У него закончился контракт, и Куртинайтис не совсем видит его в своих схемах.