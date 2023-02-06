Корстин: «ЦСКА однозначно играл не лучшим образом, но проиграть «Зениту» не зазорно»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала матч регулярного чемпионата между ЦСКА и «Зенитом» (86:90).

«Мне понравилась игра, она получилась очень эмоциональной, борьба шла до последних секунд. Считаю, что сегодня «Зенит» был сильнее на подборе, а также питерцы показали отличный процент попаданий с трехочковой дистанции. Любая серия когда-нибудь заканчивается, проиграть «Зениту» не зазорно. Обе команды играли достойно, хотя ЦСКА однозначно играл не лучшим образом, а «Зенит» показал зубы и напомнил всем, что является действующим чемпионом», — цитирует Корстин ТАСС.

Лидер чемпионата ЦСКА потерпел первое поражение в 25 матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ. До этого армейцы показали лучший старт в истории лиги и обновили рекорд по количеству побед подряд.