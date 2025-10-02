Гендиректор «Зенита» Церковный рассказал о травмах Карасева и Роберсона

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный в разговоре с «СЭ» высказался о состоянии здоровья Сергея Карасева и Андре Роберсона, которые получили повреждения в Суперкубке Единой лиги ВТБ.

«У Сергея, по данным обследования, характер повреждения не позволяет судить о точных сроках восстановления. Будем отталкиваться от динамики восстановления и дозированно добавлять нагрузку. Пока можно лишь сказать, что эта динамика положительная.

У Андре мышечная травма, для более быстрого восстановления желательно было пропустить Суперкубок, но игрок очень хотел помочь команде в Белграде и сыграл важную роль в клатче полуфинального матча против БК «Дубай». В финале он тоже сделал все возможное, и затем мы его планово с нагрузок сняли. Сейчас медицинский штаб вместе с тренерами аккуратно подводят его к ближайшим играм. Сыграет ли форвард с УНИКСом, решим непосредственно перед игрой», — подчеркнул Церковный.

Карасев проводит восьмой сезон в составе «Зенита» и второй в качестве капитана клуба. Экс-игрок «Оклахомы» Роберсон присоединился к сине-бело-голубым этим летом.