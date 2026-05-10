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10 мая, 20:10

Гендиректор «Зенита» о состоянии команды перед полуфиналом Единой лиги ВТБ: «Бако пока не сможет нам помочь»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ-2025/26 с УНИКСом.

— Как и в сезоне-2023/24 у казанцев будет преимущество своего паркета. Не наталкивает ли это на плохие мысли? Или три победы в трех последних матчах над УНИКСом, наоборот, внушают оптимизм?

— УНИКС, безусловно, фаворит в серии, у этой команды отличный состав, элитный тренер, который уже приводил команду к титулу, и преимущество своей площадки. Но мяч круглый.

— У соперника одна из сильнейших передних линий в лиге. Будет ли Бако готов к полуфинальной серии?

— У УНИКСа лучшая передняя линия, это проблема для нас, в том числе потому, что Бако пока помочь не сможет.

— Какой результат вы бы посчитали приемлемым после двух стартовых игр в Казани?

— Наша задача — забрать преимущество своей площадки.

Первые матчи серии УНИКС — «Зенит» пройдут в Казани 11 и 13 мая.

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БК Зенит
БК УНИКС
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