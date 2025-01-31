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Сегодня, 22:25

Гендиректор «Зенита» рассказал о сложных переговорах с Бэйконом

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный рассказал о Дуэйне Бэйконе и Александре Щербеневе, которые подписали соглашения с сине-бело-голубыми летом 2024-го.

— Как вам удалось подписать Дуэйна Бэйкона? Довольны ли вы селекцией?

— С Дуэйном, а точнее его агентом, были длительные и детальные разговоры. В итоге, когда мы поняли, что у нас одна цель, а условия устраивают обе стороны, подписали контракт. Одним из главных приоритетов игрока была борьба за трофей. Селекцией можно быть по-настоящему довольным, когда выигрываешь чемпионат. Это всегда сложный процесс, который невозможно провести идеально. Редко, когда, подписывая нескольких игроков, в процессе сезона не выясняется, что кто-то выпадает из состава несмотря на то, что всеми была проведена колоссальная работа, чтобы этого избежать.

— Александр Щербенев, пришедший в этом сезоне, получает мало игрового времени, стоит ли ожидать его в «Зените» — 2 или он будет через тренировки завоевывать свое время?

— У Александра появляются регулярно шансы для реализации и будут появляться еще. И он обязательно должен этим воспользоваться. На его позиции высокая конкуренция и ему, как пока еще молодому игроку, конечно, непросто. Но и тренер, и клуб ему верят и доверяют, в том числе поэтому наш контракт рассчитан на 3 года, — цитирует Церковного официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Бэйкон в среднем набирает 16,0 очка, 3,7 подбора и 2,2 передачи за 26:21 на паркете. Показатели Щербенева: 4,3 очка, 1,2 подбора и 2,5 передачи за 11:22.

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