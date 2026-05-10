Гендиректор «Зенита» рассказал, как реагирует на слухи о своей отставке

Генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный в комментарии для «СЭ» отметил, что с юмором реагирует на информацию о своей возможной отставке по итогам текущего сезона.

— Ожидается ли аншлаг на третьей и четвертой игре с УНИКСом в Петербурге?

— Надеемся, что будет полный зал и постараемся начать серию так, чтобы этому поспособствовать.

— Как относитесь к периодически появляющейся информации о вашей отставке после сезона?

— С юмором.

«Зенит» сыграет с УНИКСом в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ. Первый и второй матч серии пройдут в Казани 11 и 13 мая, третий и четвертый — 15 и 17 мая в Санкт-Петербурге.