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Гендиректор «Зенита» опроверг информацию об интересе к Майку Джеймсу

18:15
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный отреагировал на информацию греческих СМИ о заинтересованности клуба в услугах экс-игрока ЦСКА Майка Джеймса.

— Состав команды на сезон-2021/22 окончательно сформирован более месяца назад, — подчеркнул «СЭ» Александр Церковный. — Все новости о нашем интересе к свободным агентам в данный момент и в ближайшем будущем не соответствуют действительности.

Этим летом «Зенит» подписал сразу восемь новичков. В составе сине-бело-голубых сейчас девять легионеров. Для участия в Лиге ВТБ можно будет заявить восемь иностранцев.

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Тимур Ганеев все материалы автора

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