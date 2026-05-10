Гендиректор «Зенита» об итогах серии с «Уралмашем»: «Выделил бы нашего тренера Радонича»

Генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный в комментарии для «СЭ» подвел итоги четвертьфинальной серии плей-офф с «Уралмашем», которую сине-бело-голубые выиграли со счетом 3-1.

— Плей-офф начался для команды неудачно. После поражения в первой игре в коллективе не было паники?

— «Уралмаш» для нас — очень неудобный соперник, и мы были готовы к тому, что четвертьфинальная серия будет сложной. Екатеринбуржцы подошли к плей-офф в оптимальном составе и отличном игровом тонусе после четырех побед подряд (в том числе, обыграв нас и УНИКС). В первой игре мы дали сопернику шансы, и он ими воспользовался. Важно было сделать правильные выводы, считаю, что тренерский штаб прекрасно с этим справился.

— Во втором матче в состав вернулся Лука Шаманич, который был временно отстранен от работы с командой. Как вам удалось примирить форварда и главного тренера?

— Мы все высказались, выслушали друг друга, правильно расставили приоритеты и устранили возникшее недопонимание.

— Андре Роберсон показал свои лидерские качества в самый важный момент. Для этого и подписывали его летом?

— Трансфер Андре был одним из главных приоритетов перед сезоном. Очевидно, что если бы он из-за травмы не пропустил первую часть сезона, то и регулярка бы сложилась для нас проще.

— Кого бы еще выделили по серии первого раунда?

— Деяна Радонича. То, что мы сыграли как команда, и каждый внес вклад в победу в серии — заслуга тренера.

— Сергей Карасев не принимал участие в матчах с уральцами, но был на скамейке запасных. Это решение тренера или у форварда повреждение?

— Повреждение есть, но Сергей был готов помочь команде. Просто в итоге решили не рисковать с учетом того, как складывался ход игр.

В полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ-2025/26 «Зенит» сыграет с УНИКСом. Первый матч серии пройдет в Казани 11 мая.