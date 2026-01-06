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Гендиректор «Зенита» объяснил аренду Димитриевича в «Баварию»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный прокомментировал «СЭ» решение отдать в аренду разыгрывающего Ненада Димитриевича в «Баварию». 27-летний лидер сборной Северной Македонии будет выступать за мюнхенскую команду до конца сезона-2025/26.

Контракт Димитриевича с сине-бело-голубыми действует до окончания чемпионата-2026/27.

«При подписании Ненада мы рассчитывали на него как на одного из ключевых игроков, — отметил Церковный. — Его уровень квалификации и таланта плеймейкера делают команду напрямую зависимой от его игры. Баскетбол — игра сложная, много факторов влияют на итоговый результат. Ненаду требуется больше времени на адаптацию в нашей системе, чем мы ожидали, а текущее положение дел в чемпионате не отвечает нашим планам. Я считаю, что в данном случае нам удалось найти компромиссное решение, устроившее обе стороны. У игрока есть отличный шанс реализоваться в клубе Евролиги, а у нас появились возможности для маневра и корректировки ситуации».

В сезоне-2025/26 Единой лиги Димитриевич в среднем набирал 11,5 очка, делал 5,7 передачи и 2,9 подбора за 23:43 на паркете.

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БК Зенит
Александр Церковный
Ненад Димитриевич
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