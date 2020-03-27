Гендиректор «Зенита»: «Этот беспрецедентный сезон лиги ВТБ нужно аннулировать»

Гендиректор баскетбольного «Зенита» Александр Церковный рассказал «СЭ», как в Единой лиге ВТБ решили досрочно завершить сезон, и объяснил позицию петербургского клуба.

— Голосование в лиге не было открытым, мы заполняли бюллетени — выбирали по пунктам, которые предлагала лига. У нас была возможность в случае несогласия, объяснить почему клуб не поддерживает решение. Мы понимаем всю ситуацию, которая складывается в мире и Европе. В первую очередь, надо позаботиться о здоровье игроков, тренеров, персонала, сотрудников клуба и всех их семей. Поэтому мы поддерживаем решение об окончании сезона. Конечно, сожалеем, но сейчас нет другого выхода.

Мы не согласны с позицией лиги принять итоговое положение команд на момент последней завершенной игры. На наш взгляд, не доиграна решающая часть регулярного сезона, не начат плей-офф — решающие игры. Кроме того, участники провели разное количество матчей, поэтому все заведомо находятся в неравных условиях. Оба этих компонента позволяют говорить, что нарушается спортивный принцип. Мы выступаем за логичное решение аннулировать такой беспрецедентный сезон в Единой лиге ВТБ.

— Путевки в Евролигу, Еврокубок и Лигу чемпионов распределить по результатам прошлого сезона?

— Это будет логично. Неполноценный сезон по спортивному принципу не дает справедливых итоговых результатов.

— С игроками вы уже обсуждали финансовые условия и когда они смогут поехать домой?

— Мы пока игроков не отпустили. Сейчас мы принимаем взвешенную позицию, которая отвечала бы интересам тренеров, баскетолистов и клуба. Советуемся с коллегами из других клубов и сегодня придем к решению по дальнейшей ситуации со всеми, кто в команде. Еще не все сообщение закрыто, и есть возможность улететь. (Евгений Белоусов)