5 сентября 2025, 12:00

Гендиректор «Зенита» Церковный рассказал, что на Кубке Кондрашина и Белова могла сыграть команда Итудиса

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный в интервью «СЭ» рассказал подробности о предстоящем Кубке Кондрашина и Белова, который пройдет 8-9 сентября в Санкт-Петербурге.

— Совсем скоро традиционный Кубок Кондрашина и Белова, в котором в этом году сыграют УНИКС, «Парма» и «Динамо» Владивосток. Правда, что вели переговоры с иностранными клубами, в том числе с участниками Евролиги-2025/26?

— Да, одним из участников должен был стать «Хапоэль» Тель-Авив. Действующий чемпион Еврокубка и новый участник Евролиги до последнего момента планировал приехать в Санкт-Петербург, но, к сожалению, по не зависящим от «Зенита» обстоятельствам поездка сорвалась. Нам пришлось в срочном порядке находить замену, когда у большинства клубов предсезонный период был уже спланирован и изменения внести крайне сложно. Хочу поблагодарить «Динамо» Владивосток и руководителя клуба Эдуарда Сандлера за то, что приняли наше приглашение и стали четвертым участником турнира.

— Помимо Кубка Кондрашина и Белова команда проведет сборы в Турции и Сербии. В Анталье «Зенит» сыграл с местными клубами. С кем запланированы спарринги в Белграде?

— Нас ждут матчи с греческим ПАОК и «Партизаном».

«В предстоящем сезоне хотелось бы иметь в команде MVP финальной серии». Интервью Александра Церковного

БК Зенит
Александр Церковный
Димитрис Итудис
Читайте также
В Госдуме назвали боевой опыт ВС РФ ключевым преимуществом перед западными армиями
Юрист предупредила о штрафах до 3 тыс. рублей за кормление голубей у дома
Энас лучше Гусева, ЦСКА «засушит» Ларионова, а со «Спартаком» прощаемся? Что ждать от первого раунда Кубка Гагарина на «Западе»
ВС РФ нанесли удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины
Сафонов — один из лучших вратарей Европы? Вот что говорят цифры
Чак Норрис скончался на Гавайях в возрасте 86 лет
Определены все пары плей-офф Западной конференции
Покер Кордобы, победы ЦСКА и «Балтики»: видео голов
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «Факел»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рома» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Порту» — «Штутгарт»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Лилль»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бетис» — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Мидтьюлланн» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Лион» — «Сельта»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Генк»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Крылья Советов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бавария» — «Аталанта»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Ливерпуль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Тоттенхэм» — «Атлетико»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Брага» — «Ференцварош»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
