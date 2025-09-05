Гендиректор «Зенита» Церковный рассказал, что на Кубке Кондрашина и Белова могла сыграть команда Итудиса

Генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный в интервью «СЭ» рассказал подробности о предстоящем Кубке Кондрашина и Белова, который пройдет 8-9 сентября в Санкт-Петербурге.

— Совсем скоро традиционный Кубок Кондрашина и Белова, в котором в этом году сыграют УНИКС, «Парма» и «Динамо» Владивосток. Правда, что вели переговоры с иностранными клубами, в том числе с участниками Евролиги-2025/26?

— Да, одним из участников должен был стать «Хапоэль» Тель-Авив. Действующий чемпион Еврокубка и новый участник Евролиги до последнего момента планировал приехать в Санкт-Петербург, но, к сожалению, по не зависящим от «Зенита» обстоятельствам поездка сорвалась. Нам пришлось в срочном порядке находить замену, когда у большинства клубов предсезонный период был уже спланирован и изменения внести крайне сложно. Хочу поблагодарить «Динамо» Владивосток и руководителя клуба Эдуарда Сандлера за то, что приняли наше приглашение и стали четвертым участником турнира.

— Помимо Кубка Кондрашина и Белова команда проведет сборы в Турции и Сербии. В Анталье «Зенит» сыграл с местными клубами. С кем запланированы спарринги в Белграде?

— Нас ждут матчи с греческим ПАОК и «Партизаном».