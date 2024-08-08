Церковный об уходе Эртеля: «Зенит» принял непростое решение воспользоваться опцией в контракте игрока»

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал о причинах ухода титулованного разыгрывающего Томаса Эртеля.

«Я бы хотел поблагодарить Томаса за два года игры в «Зените», — отметил «СЭ» Церковный. — Он приехал в непростые времена, когда российские клубы отстранены от еврокубков, поверил в наш проект, полностью выкладывался на тренировках и играх. К нему никогда не было претензий по дисциплине. На площадке он часто творил чудеса своими уникальными передачами и делал все для победы. Однако анализ выступления в последних двух сезонах и тот факт, что не смогли завоевать главный трофей, заставили нас пойти на серьезную перестройку команды этим летом. Поэтому клуб принял непростое решение воспользоваться опцией в контракте игрока. Мне очень жаль расставаться, желаю Томасу удачи в продолжении карьеры и новых титулов».

В завершившемся сезоне Эртель в среднем набирал 13,4 очка, 7,5 передач и 2,3 подбора. Француз помог команде выиграть Суперкубок и бронзовые медали Единой лиги.