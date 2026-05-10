Кочарян: «Ментально игра в МБА отличается от игры в команде первой четверки»

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян в интервью «СЭ» отметил прогресс молодых игроков ростера и перспективы Александра Платунова.

— Вы довольны Александром Платуновым, который пришел на замену Макару Коновалову?

— У Саши получился не совсем ровный сезон, но мы очень верим в его потенциал — он достаточно высокий. Ситуации, когда ты почти не играешь целый год, бесследно не проходят. Ментально игра в МБА отличается от игры в команде первой четверки. Нужно принять это, обработать и выдать максимум как лидеру. Мы верим, что он на правильном пути и будет прибавлять.

— Здорово, что вы стали привлекать в основу молодых ребят. Матвей Падиус и Максим Огарков в следующем году получат еще более весомую роль?

— Наш молодежный проект показал свою состоятельность. В прошлом году мы впервые выиграли Единую молодежную лигу, в этом году уступили в финале «Зениту», но это тоже достойный результат. Матвей и Максим — продукты нашей системы, мы рассчитываем на них в первой команде. Будем стараться, чтобы они не просто были в составе, а занимали значимое место. По уровню таланта и трудолюбию им это по силам.

МБА в сезоне-2025/26 занял седьмое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и уступил УНИКСу в четвертьфинале плей-офф со счетом 0-3 в серии.