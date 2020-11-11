Гендиректор «Химок»: «Готовимся к матчу с «Миланом» в штатном режиме»

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов прокомментировал слухи о том, что матч Евролиги против «Милана» может быть перенесен из-за вспышки коронавируса в составе соперника. Напомним, в начале недели итальянский клуб объявил о нескольких случаях заболевания COVID-19 в команде. Их матч с «Зенитом» (11 ноября) был перенесен на более поздний срок.

— Все новости об этом я узнаю из прессы, — сказал «Известиям» Павел Астахов. — Мы готовимся к матчу с «Миланом» в штатном режиме. Если Евролига пришлет официальное письмо, что матч переносится на какую-то более позднюю дату, то мы примем эту информацию. Но пока с нами никто не связывался.