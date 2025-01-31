Гендиректор «Зенита»: «Свой интернат — это мечта, частично она уже осуществляется»

Генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный поделился мнением о развитии резерва сине-бело-голубых.

— Планируется ли открытие интерната Академии баскетбола «Зенит» для детей 10-18 лет с проживанием, учебой?

— Для меня, как руководителя, иметь свой интернат — это мечта. Частично она уже осуществляется, но с возраста 15 лет усилиями клуба в том числе совместно с Училищем олимпийского резерва №1. Надеюсь, что в ближайшем будущем у баскетбольного клуба будет своя база и возможности для этого.

— «Зенит» — 2 проводит лучший сезон в истории. Как вы считаете, кто из состава фарма готов уже сегодня усилить команды в Единой лиге ВТБ? Готовы ли вы отдать их в аренду?

— Я бы сейчас говорил не о лучшем сезоне, а о том, что на данный момент мы первый раз так удачно выступаем в регулярном сезоне. Теперь у нас регулярно поступают предложения от других клубов Единой лиги ВТБ об аренде игроков. При рассмотрении вопроса мы в первую очередь анализируем, насколько это нужно игроку для его профессионального роста и развития.

В случае с арендой Артема Антипова мы понимаем, что поступили правильно, хотя было понятно, что он будет лидером в Суперлиге и будет иметь игровое время не менее 30 минут. Но для него, конечно, на порядок полезнее опыт в «Нижнем Новгороде», где он завоевал место в основном составе и последние матчи проводит на площадке по 15-30 минут. Что касается остальных в фарм-команде, то кроме Павла Земского есть еще игроки близкие к задействованию в основе, думаю, будем как минимум к тренировкам главной команды подключать, — цитирует Церковного официальный сайт клуба.

«Зенит» был основан в 2014 году. Петербургский клуб является чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.