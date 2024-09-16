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Александр Церковный: «Условия должны быть равными для всех участников Суперкубка»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Александр Церковный.
Фото БК «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный в комментарии «СЭ» подвел итоги Суперкубка Единой лиги ВТБ-2024, в котором сине-бело-голубые заняли третье место. В матче за бронзу петербургский клуб обыграл «Црвену Звезду» (83:70).

— «Зенит» не смог защитить титул чемпиона Суперкубка. Вас больше расстраивает этот момент или повреждения Сергея Карасева, Георгия Жбанова и Трента Фрейзера?

—  Конечно, основной минус, — это травмы.

— Парни будут готовы к первому матчу регулярки?

—  У Георгия Жбанова после столкновения рассечение брови, наш доктор в раздевалке сразу же наложил несколько швов. Жора у нас боец, когда зашивали, сказал, что обязательно вернется в игру. Сказал — сделал. Трент и Сергей, к сожалению, под большим вопросом к стартовому матчу. У обоих повреждения более серьезные.

— «Зенит» наряду с «Црвеной Звездой» играл на Суперкубке три дня подряд. Генеральный директор турнира Илона Корстин говорит, что это было согласовано с вами. Так ли это?

—  У Илоны Кальювны неверная информация. Никто с «Зенитом» этот вопрос даже не обсуждал, нас просто поставили перед фактом. У «Црвены Звезды» — это предсезонные товарищеские игры, для российских клубов — это официальные матчи сезона и у нас отношение к участию в Суперкубке самое серьезное.

— «Зенит» третий год подряд играет три матча за три дня в рамках Суперкубка. Вы задавали вопрос лиге, почему так происходит?

—  Мы очередной раз будем обсуждать это с лигой. Странно, что «Зенит» всегда играет без выходного дня, а у кого-то он наоборот есть на каждом Суперкубке. Условия должны быть равными для всех участников. Играть три матча за три дня — это колоссальные нагрузки, отсюда и травмы, которые, в том числе, являются следствием усталости и сопутствующей потери концентрации.

— Есть какие-то позитивные выводы из поездки в Москву?

—  Суперкубок — это отличная возможность проверить себя в матчах с сильными соперниками накануне старта регулярного сезона.

Помимо российских клубов участие в Суперкубке приняли белградская «Црвена Звезда» и турецкий «Бешикташ».

БК Зенит
Александр Церковный
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