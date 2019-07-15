Ганькевич стал игроком "Нижнего Новгорода"

"Нижний Новгород" подписал контракт с российским форвардом Александром Ганькевичем. Соглашение с 23-летним игроком заключено на два сезона.

Он является воспитанником системы московского ЦСКА. Дебют игрока за главную команду ЦСКА состоялся в сезоне 2017/2018. В феврале он вышел в матче Евролиги против испанской "Валенсии" и провел на паркете 1:22, а затем впервые сыграл в Единой Лиге ВТБ против "Цмоки-Минск", отметившись за 7 минут одним подбором.

Сезон 2018/2019 Ганькевич отыграл за команду Темп-СУМЗ-УГМК из Ревды. Вместе с ней он завоевал бронзовые медали Суперлиги, обыграв в матче за третье место сахалинский "Восток-65". По итогам сезона центровой был признан самым зрелищным игроком чемпионата, его статистика достигла показателей – 12,2 очка, 6,5 подбора, 1,2 передачи и 1,2 перехвата.