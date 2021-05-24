Футбольный ЦСКА поздравил баскетболистов с выходом в финал плей-офф Единой лиги ВТБ
Футбольный ЦСКА поздравил баскетболистов армейского клуба с выходом в финал плей-офф Единой лиги ВТБ. В четвертом матче полуфинальной серии армейцы обыграли «Зенит» со счетом 85:71.
Счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу ЦСКА. В финале столичный клуб встретится с казанским УНИКСом, который в полуфинале разгромил «Локомотив-Кубань» — 3-0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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