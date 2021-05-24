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Футбольный ЦСКА поздравил баскетболистов с выходом в финал плей-офф Единой лиги ВТБ

22:02
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Футбольный ЦСКА поздравил баскетболистов армейского клуба с выходом в финал плей-офф Единой лиги ВТБ. В четвертом матче полуфинальной серии армейцы обыграли «Зенит» со счетом 85:71.

Счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу ЦСКА. В финале столичный клуб встретится с казанским УНИКСом, который в полуфинале разгромил «Локомотив-Кубань» — 3-0.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pfc_cska/status/1396903203841662980

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