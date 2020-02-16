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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Фридзон защитил титул лучшего снайпера на Матче звезд Единой лиги ВТБ

18:13
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Защитник «Локомотива-Кубани» Виталий Фридзон выиграл конкурс трехочковых бросков на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.

В финале его соперником был защитник «Цмоки-Минск» Бранко Миркович. В дополнительном раунде точнее оказался Фридзон.

Россиянин отстоял звание лучшего снайпера. В прошлом году он также стал победителем конкурса трехочковых бросков.

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