Фридзон защитил титул лучшего снайпера на Матче звезд Единой лиги ВТБ
18:13
Защитник «Локомотива-Кубани» Виталий Фридзон выиграл конкурс трехочковых бросков на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.
В финале его соперником был защитник «Цмоки-Минск» Бранко Миркович. В дополнительном раунде точнее оказался Фридзон.
Россиянин отстоял звание лучшего снайпера. В прошлом году он также стал победителем конкурса трехочковых бросков.
? Виталий Фридзон защищает титул лучшего снайпера на Матче Звезд Единой Лиги ВТБ!— VTB United League (@VTBUL) February 16, 2020
? Vitaly Fridzon wins 2020 3-Point Contest! Wow, he did it again! pic.twitter.com/98M3d0W5sM