Фридзон переведет 500 тысяч рублей в благотворительный детский фонд

Защитник "Локомотива" Виталий Фридзон​, который стал победителем конкурса трехочковых бросков на Матче звезд Единой лиги ВТБ, переведет полученные призовые в размере 500 тысяч рублей в благотворительный детский фонд "Анастасия", сообщает ТАСС.

Напомним, что в воскресенье, 17февраля команда "Звезды мира" победила сборную "Звезды России" со счетом 118:115 в Матче звезд Единой лиги ВТБ.

– Виталий поступил благородно и сразу после победы в конкурсе сообщил мне, что переведет все заработанные в конкурсе деньги в детский фонд "Анастасия", - сказал Кущенко. - Лига и игроки уделяют большое внимание социально-значимым проектам, и приятно, что ребята делают это искренне, – приводит слова президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко ТАСС.

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