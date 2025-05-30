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Фрейзер: «Мы должны быть готовы принять все, что произойдет в третьей игре финала»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Трент Фрейзер с болельщиками.
Фото БК «Зенит»

Защитник «Зенита» Трент Фрейзер, набравший 19 очков во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА (86:70, 1-1), в интервью «СЭ» затруднился назвать самого опасного игрока соперника.

— Какой момент, на ваш взгляд, стал решающим во второй игре?

— Я думаю, что мы показали качественную игру на протяжении всех 40 минут, особенно в обороне. Действительно хорошо поработали на своей половине, заставив соперников играть не в своем ритме, заставив их делать сложные броски. Мы хорошо морально подготовились после поражения в первом матче. Были максимально сконцентрированы и показали за счет чего выиграли у ЦСКА три из четырех матчей регулярки.

— Кто самый опасный игрок у соперников в этой серии?

— Одного человека сложно выделить. Каждый из ростера ЦСКА обладает разными сильными качествами. Поэтому мы должны быть максимально сосредоточены и вникать в каждую деталь, в каждом владении. Это финал и его судьбу может решить одно неудачное действие. Повторюсь, нам было непросто после первого матча, который не удался нам по ряду причин. Особенно мне. Поэтому мы просто должны были убедиться, что мы ментально сосредоточены на опеке каждого игрока ЦСКА и следуем плану нашего тренера.

— Что скажете о лидерских качествах Чави Паскуаля?

— Он настоящий ментор, человек, который ведет нас к титулам. Я ему очень благодарен.

— Вы показали отличную игру во втором матче. Какой настрой на третью и четвертую игры в Москве?

— Нам нужно поехать в Москву и выиграть еще минимум один раз в двух ближайших играх. Всего же как вы знаете надо выиграть четыре игры, чтобы поднять кубок над головой. Пока сделан только один шаг. Думаю, что морально мы должны быть готовы принять все, что произойдет в воскресенье (1 июня), бороться до конца.


— Как вы оцениваете атмосферу на двух домашних матчах?

— 10 из 10. Наши болельщики были невероятны, за что им большое спасибо. Нам нужна такая же энергия от них и в Москве.

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БК Зенит
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