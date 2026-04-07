Фрейзер высоко оценил работу нового главного тренера «Зенита» Радонича: «Мы строим что-то великое»

Капитан «Зенита», MVP февраля Единой лиги ВТБ Трент Фрейзер в интервью «СЭ» назвал ключевые качества главного тренера сине-бело-голубых Деяна Радонича.

— Как оцениваешь усиления состава, которые произошли по ходу сезона, в частности возвращение Ксавьера Муна, подписание Исмаэля Бако. На твой взгляд, сейчас у «Зенита» сильнейший состав в лиге?

— Новые игроки всегда привносят в игру другой стиль. Каждый из них усиливает команду, но очень важно, чтобы они также вписались в командную химию. Именно над ней мы и работали последние месяцы. Сейчас мы на правильном пути, я бы даже сказал, мы на пике формы. Нам просто нужно двигаться вперед и оставаться единой командой. А у кого сильнейший состав — мы узнаем в июне, когда одна из команд поднимет над головой Кубок Белова.

— Как ты оценил бы сыгранность команды по шкале от 1 до 10?

— Сейчас я бы поставил 10. За последние два месяца с новым тренером мы сильно выросли. Мы строим что-то великое. Каждый день все приходят на тренировку с улыбкой, усердно работают, уважают друг друга, играют вместе, получают удовольствие от процесса. Я понимаю, что впереди будут плохие дни, будут хорошие, но одно остается неизменным — наше братство. Мы держимся вместе, остаемся сплоченными и продолжаем становиться лучше каждый день.

— Сложно адаптироваться к системе Деяна Радонича?

— Конечно, это непростой процесс. Он привнес другой стиль игры — и это пошло команде на пользу. Нам нужно было подстроиться под систему, и, думаю, мы с этим неплохо справились. Деян изменил ход нашего сезона, делает отличную работу. Но, повторюсь, нам нужно продолжать совершенствоваться и становиться лучше во всех аспектах.

— Был ли тренер в твоей карьере, который по требованиям похож на Радонича?

— В первый год моей игры за колледж, когда я был новичком, у меня был похожий наставник. Но каждый тренер уникален. У каждого свой стиль игры, своя тактика, особенно в критических моментах. Все тренеры, с которыми я работал, были блестящими стратегами, умными специалистами, привносили что-то свое в мою игру. Отмечу важный момент: с тренером Радоничем нужно быть жестким. Это очень непросто. И ребята это понимают. Нам нужно быть психологически сильными и готовыми к борьбе в каждой игре.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max