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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Форвард «Зенита» получил предложение от «Уникахи»

5 июля 2020, 19:49
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Форвард «Зенита» Тим Абромайтис может продолжить карьеру в «Уникахе». 30-летний американец Абромайтис уже договорился с испанским клубом об условиях личного контракта, сообщает Sportnado.

В 2019 году Абромайтис подписал с «Зенитом» 2-летний контракт. Для осуществления перехода ему необходимо договорится с питерским клубом о расторжении договора.

В матчах Единой лиги ВТБ американец набирал в среднем 7,6 очка и 3,3 подбора.

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