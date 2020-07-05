Форвард «Зенита» получил предложение от «Уникахи»

Форвард «Зенита» Тим Абромайтис может продолжить карьеру в «Уникахе». 30-летний американец Абромайтис уже договорился с испанским клубом об условиях личного контракта, сообщает Sportnado.

В 2019 году Абромайтис подписал с «Зенитом» 2-летний контракт. Для осуществления перехода ему необходимо договорится с питерским клубом о расторжении договора.

В матчах Единой лиги ВТБ американец набирал в среднем 7,6 очка и 3,3 подбора.