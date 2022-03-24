Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 12:26

Форвард «Зенита» Карванен перешел в «Автодор» на правах аренды

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Форвард «Зенита» Максим Карванен перешел в «Автодор» на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

22-летний россиянин выступает в системе «Зенита» с 2016 года, в 2020 году он присоединился к основной команде.

В нынешнем сезоне баскетболист принял участие в 4 матчах Единой лиги ВТБ. 6 марта в игре с «Пармой» (82:75) он впервые вышел в стартовой пятерке сине-бело-голубых и набрал 3 очка.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/5526
БК Автодор
БК Зенит
0
Читайте также
Морковь: польза и вред для организма. Что будет, если есть морковь каждый день?
Психотерапия от РФС. Санкции краткосрочны, РПЛ не расширяется, в УЕФА все понимают, а Россия претендует на Евро-2028 или 2032
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Парма» в гостях победила «Автодор»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости