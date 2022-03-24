Форвард «Зенита» Карванен перешел в «Автодор» на правах аренды

Форвард «Зенита» Максим Карванен перешел в «Автодор» на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

22-летний россиянин выступает в системе «Зенита» с 2016 года, в 2020 году он присоединился к основной команде.

В нынешнем сезоне баскетболист принял участие в 4 матчах Единой лиги ВТБ. 6 марта в игре с «Пармой» (82:75) он впервые вышел в стартовой пятерке сине-бело-голубых и набрал 3 очка.