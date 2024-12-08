Дуэйн Бэйкон: «Аврамович играет с душой»

Форвард БК «Зенит» Дуэйн Бэйкон рассказал о соперничестве с ЦСКА в Единой лиге ВТБ. В субботу, 7 декабря, сине-бело-голубые обыграли московский клуб (82:78), взяв реванш за поражение в середине октября.

«У ЦСКА хорошая команда. Эти ребята сильны. У них все хорошо сбалансировано. Они победили в чемпионате в прошлом сезоне. А теперь приобрели игрока вроде Аврамовича. Он известный парень, играет с душой. Он знает, как играть. Как я и говорил, их команда хорошо сбалансирована, они умеют играть так, будто уже давно вместе. Именно такие матчи хочется играть. Ты хочешь сражаться с такой командой каждый вечер, потому что это позволяет показывать свой лучший уровень.

Доволен ли я нашей серии из 10 побед? Нет. Нельзя быть довольным. Цель — быть здесь в июне, в числе двух последних команд, и тогда выйти победителем. Прямо сейчас нам нужно сохранить этот импульс, продолжать выходить и выкладываться каждый раз, потому что мы хотим быть здесь в июне и бороться за чемпионство», — отметил Бэйкон в интервью официальному сайту «Зенита».

В текущем сезоне Бэйкон в среднем набирает 16,2 очка, 3,9 подбора и 2,4 передачи. Средние показатели Аврамовича — 13,8 очка, 3,0 подбора и 4,1 передачи.