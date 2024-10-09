Форвард «Зенита» Воронцевич: «В предыдущем матче «Пари НН» обыграл ЦСКА. Понимали, что нам будет нелегко»

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич прокомментировал победу петербургской команды над «Пари НН» (81:78) в матче Единой лиги ВТБ.

— Мы готовились к «Нижнему», зная, что это серьезный соперник. Тем более, в предыдущем матче они обыграли ЦСКА. Мы понимали, что нам вообще будет нелегко, что нам предстоит играть против командной игры. С теми разыгрывающими, с которыми приехал «Нижний», это было непросто. Хотя мы имели по игре, в моменте, где-то 13-16 очков, и, наверное, решили, что все, исход встречи закончен. Но с такими командами расслабляться не стоит.

После этого матча «Зенит» с 5 победами в 6 матчах занимает второе место в турнирной таблице. 13 октября клуб из Санкт-Петербурга на выезде сыграет против ЦСКА.