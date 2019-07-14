Форвард "Валенсии" заменит в "Зените" Рейнольдса

"Зенит" пополнился форвардом "Валенсии" Уилом Томасом, сообщают "Известия". Петербургский клуб намерен усилится 32-летним баскетболистом после ухода Джалена Рейнольдса.
Соглашение с Томасом будет рассчитано на два года. В прошлом сезоне он играл в Еврокубке и в среднем за игру набирал по 11,8 очка и делал по 3,7 подбора.
В следующем сезоне "Зенит" будет играть в Евролиге, получив wild card. Клуб уже пополнился семью игроками.
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https://iz.ru/899034/timur-ganeev/gore-dzhalena-zenit-rasstalsia-s-reinoldsom-iz-za-problem-vne-korta
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