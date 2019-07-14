Форвард "Валенсии" заменит в "Зените" Рейнольдса

"Зенит" пополнился форвардом "Валенсии" Уилом Томасом, сообщают "Известия". Петербургский клуб намерен усилится 32-летним баскетболистом после ухода Джалена Рейнольдса.

Соглашение с Томасом будет рассчитано на два года. В прошлом сезоне он играл в Еврокубке и в среднем за игру набирал по 11,8 очка и делал по 3,7 подбора.

В следующем сезоне "Зенит" будет играть в Евролиге, получив wild card. Клуб уже пополнился семью игроками.