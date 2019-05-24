Форвард УНИКСа Ндур признан лучшим защищающимся игроком Единой лиги ВТБ в сезоне-2018/19

Форвард УНИКСа Морис Ндур признан лучшим защищающимся игроком чемпионата Единой лиги ВТБ-2018/19, информирует пресс-служба турнира.

В завершившемся регулярном чемпионате 26-летний сенегалец провел 16 матчей, в которых в среднем набирал 11,1 очка и совершал 4,4 подбора и 0,9 перехвата. Форвард был лучшим в УНИКСе по блок-шотам (1,2), а казанская команда стала лучшей по игре в обороне в регулярном чемпионате, пропуская в среднем лишь 74,8 очка за матч.

– Спасибо Единой лиге ВТБ за награду. Я горжусь собой, прежде всего, как защитником, – отметил Ндур. – Я также очень благодарен, что и другие оценили эту мою роль на площадке.

Приз в номинации "Лучший защитный игрок" вручается шестой год подряд – его первым обладателем стал Александр Каун из ЦСКА, в сезоне-2014/15 награду получил еще один армеец Андрей Воронцевич, в чемпионате-2015/16 – центровой ЦСКА Кайл Хайнс, в сезоне-2016/17 – армеец Никита Курбанов, а в предыдущем чемпионате – защитник "Локомотива" Дмитрий Кулагин.