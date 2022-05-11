Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:43

Форвард УНИКСа Хезонья признан самым ценным игроком сезона в Единой лиге ВТБ

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Форвард УНИКСа Марио Хезонья признан самым ценным баскетболистом сезона в Единой лиге ВТБ.

В регулярном чемпионате хорват принял участие во всех 18 матчах казанской команды, набирая в среднем 18,2 очка, 7,1 подбора и 3,4 передачи за игру.

Хезонья вошел в топ-3 лиги по результативности, а также в топ-5 по подборам и перехватам.

В регулярном чемпионате УНИКС занял третье место в таблице Единой лиги ВТБ с 14 победами в 18 матчах. Команда дошла до полуфинала плей-офф турнира, где играет с «Зенитом» (счет в серии — 1-1).

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/mario-hezonya-mvp-regulyarnogo-sezona/
БК УНИКС
1
0
Читайте также
Что будет с организмом, если пить крафтовое пиво каждый день. Мнение эксперта
Клаудиньо, Агаларов и «никто». Эксперты выбрали лучшего футболиста уходящего сезона в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Перасович рассказал о тактике УНИКСа в матче с «Зенитом» в плей-офф Единой лиги ВТБ
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости