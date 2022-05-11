Форвард УНИКСа Хезонья признан самым ценным игроком сезона в Единой лиге ВТБ

Форвард УНИКСа Марио Хезонья признан самым ценным баскетболистом сезона в Единой лиге ВТБ.

В регулярном чемпионате хорват принял участие во всех 18 матчах казанской команды, набирая в среднем 18,2 очка, 7,1 подбора и 3,4 передачи за игру.

Хезонья вошел в топ-3 лиги по результативности, а также в топ-5 по подборам и перехватам.

В регулярном чемпионате УНИКС занял третье место в таблице Единой лиги ВТБ с 14 победами в 18 матчах. Команда дошла до полуфинала плей-офф турнира, где играет с «Зенитом» (счет в серии — 1-1).