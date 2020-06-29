Форвард Уиллис покинул «Нижний Новгород»

Американский форвард Даррал Уиллис покидает «Нижний Новгород». Он продолжит карьеру в другой команде, сообщает сайт нижегородского клуба.

Контракт с 24-летним игроком, который был рассчитан до конца сезона-2020/21, расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Даррал Уиллис, защищавший цвета нашей команды в прошедшем сезоне, продолжит карьеру в другом клубе. «Нижний» воспользовался опцией и расторг контракт — https://t.co/4io4UtYGH0



Мы искренне благодарим Даррала за время, проведенное в составе «Нижнего» и желаем удачи в карьере! pic.twitter.com/pDw6RKD3tc — BC Nizhny Novgorod (@BC_NN) June 29, 2020

Уиллис за 14 игр в рамках Единой лиги ВТБ стал лидером «Нижнего Новгорода» по набранным очкам и подборам. Его средняя статистика составила 14,6 очка, 6,6 подбора и 0,9 результативной передачи. В Лиге чемпионов форвард провел 13 матчей, в среднем набирая 14,1 очка, делая 7,8 подбора и 1 передачу за 13 игр.