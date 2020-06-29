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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Форвард Уиллис покинул «Нижний Новгород»

29 июня 2020, 17:48
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Американский форвард Даррал Уиллис покидает «Нижний Новгород». Он продолжит карьеру в другой команде, сообщает сайт нижегородского клуба.

Контракт с 24-летним игроком, который был рассчитан до конца сезона-2020/21, расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Уиллис за 14 игр в рамках Единой лиги ВТБ стал лидером «Нижнего Новгорода» по набранным очкам и подборам. Его средняя статистика составила 14,6 очка, 6,6 подбора и 0,9 результативной передачи. В Лиге чемпионов форвард провел 13 матчей, в среднем набирая 14,1 очка, делая 7,8 подбора и 1 передачу за 13 игр.

Дополнительная информация:

http://nn-basket.ru/news/?ELEMENT_ID=32239

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