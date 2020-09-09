Форвард Матеуш Понитка назначен капитаном «Зенита»?. 27-летний игрок сборной Польши с 2019 года выступает за команду из Санкт-Петербурга. Ранее он играл за краснодарский «Локомотив».

— Матеуш Понитка — новый капитан «Зенита», — сообщил «Известиям» источник в «Зените». — Именно он получил наибольшую поддержку от игроков и тренеров на общем собрании.