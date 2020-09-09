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Форвард сборной Польши Понитка — новый капитан «Зенита»

02:40

Форвард Матеуш Понитка назначен капитаном «Зенита»?. 27-летний игрок сборной Польши с 2019 года выступает за команду из Санкт-Петербурга. Ранее он играл за краснодарский «Локомотив».

— Матеуш Понитка — новый капитан «Зенита», — сообщил «Известиям» источник в «Зените». — Именно он получил наибольшую поддержку от игроков и тренеров на общем собрании.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1058398/timur-ganeev/novyi-vybor-mateush-ponitka-stal-kapitanom-basketbolnogo-zenita

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