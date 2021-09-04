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Форвард «Пармы» перейдет в «Енисей»

16:54

Тяжелый форвард Борис Савович переходит в красноярский «Енисей». Об этом сообщил в Twitter агент 34-летнего игрока Мишко Разнатович.

В минувшем сезоне Савович играл за «Парму». В матчах Единой лиги ВТБ-2020/21 он набирал 10,3 очка и 3,6 подбора в среднем за игру.

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Иван Шитик все материалы автора

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