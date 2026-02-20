Попов: «Меня приглашали в сборную по баскетболу 3х3 незадолго до Игр в Токио, но тогда я был не готов»

Форвард «Пари НН» Кирилл Попов в интервью «СЭ» рассказал об опыте выступления за юниорские сборные.

— Илья Карпенков стал вице-чемпионом Олимпиады в баскетболе 3х3. У вас не было опыта в этой дисциплине?

— Пробовал еще в юности. Интересный формат — он отлично развивает физические кондиции. Многие игроки, которые выступали в 3х3 на высоком уровне, потом прибавляют и в классическом баскетболе. Например, тот же Карпенков, Кирилл Писклов, Дмитрий Чебуркин. Ребята здорово играют на уровне Единой лиги. Здорово, что они развивают баскетбол в разных форматах.

Меня, кстати, приглашали в сборную по баскетболу 3х3 незадолго до Игр в Токио, но тогда я был не готов. Они в итоге поехали на Олимпиаду — и вошли в историю. Но я не жалею, у каждого свой путь.

— Есть надежда, что юношеские команды допустят к международным соревнованиям ближайшим летом. Верите в такой сценарий?

— Надежда есть. Я внимательно слежу за новостями о допуске — не только по баскетболу, но и по футболу, другим видам спорта. Видно, что многих спортсменов, в том числе на юношеском уровне, начинают возвращать: от борцов до керлингистов.

В целом, мне кажется, ситуация начинает меняться: лед тронулся. За границей начинают понимать, что от изоляции теряют все: и они, и мы. Поэтому нужно возвращаться на международную арену и играть. Это пойдет на пользу сборной, особенно молодым игрокам.

— Не обидно, что сейчас не вызывают на сборы национальной команды при уверенной игре за клуб?

— Зоран Лукич сейчас собирает совсем молодых ребят. Его логику можно понять: если нас (национальную команду) вернут только через два года — к следующей Олимпиаде, то нужно подготовить новое поколение. Следует натаскать молодых игроков в ситуациях, когда результат не стоит на первом месте. При этом если мы вернемся к официальным играм, то я уверен, что в ростер попадут и опытные игроки. Важно, чтобы у команды был баланс мастерства и энергии.

— У вас есть мечта сыграть за сборную?

— Я бы хотел поехать на сборы и поучаствовать в международных турнирах за национальную команду. Уверен, что не затерялся бы. Все-таки прошел все этапы в системе резервных сборных: играл за команды U-16, U-18, дважды — за U-20 на чемпионатах Европы. Такой опыт бесценен: ты не только раскрываешь свой потенциал, но и привозишь новые знания и навыки в Россию, применяешь их во внутреннем чемпионате, — сказал Попов «СЭ».