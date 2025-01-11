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Форвард «Локомотива-Кубани» Гудумак поблпгодарил болельщиков после победы над «Зенитом»

Алексей Михайлов
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Форвард «Локомотива-Кубани» Александр Гудумак прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» (117:98) в матче Единой лиги ВТБ.

— Хочется поздравить всех болельщиков Краснодара с победой и сказать «спасибо» за оказанное доверие. Что касается игры, мы имели четкое представление, как нам надо действовать против сильных сторон «Зенита». И несмотря на то, что в начале первой четверти пропустили много очков, мы продолжили играть в тот баскетбол, что в конце концов принесло свои плоды как и в защите, так и в нападении, — передает слова Гудумака корреспондент «СЭ».

31-летний нападающий набрал 10 очков в матче.

«Локомотив-Кубань» занимает 4-е место в турнирной таблице, одержав 18 побед в 24 матчах.

БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
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