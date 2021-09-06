Центровой Грант Джерретт стал игроком «Автодора»
«Автодор» на официальном сайте объявил о переходе в команду центрового Гранта Джерретта.
Контракт с 28-летним американским баскетболистом рассчитан до конца сезона-2021/22. На этом предсезонная селекция саратовского клуба завершена.
В «Автодор» Джерретт переходит из турецкой «Дарушафаки», в составе которой набирал 13,2 очка, 5,0 подбора, 0,8 передачи и 0,7 блок-шота в Лиге чемпионов-2020/21, а также 11,8 очка, 5,9 подбора, 1,0 передачи и 1,1 блок-шота в чемпионате Турции.
Джерретт вошел в пятерку лучших блокирующих чемпионата Турции. Летом Грант принимал участие в Летней лиге НБА в составе «Детройта».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
http://www.avtodor.ru/index.php/news-events/item/4575-grant_jerrett_novyi_centrovoy_avtodora
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