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Центровой Грант Джерретт стал игроком «Автодора»

15:47
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«Автодор» на официальном сайте объявил о переходе в команду центрового Гранта Джерретта.

Контракт с 28-летним американским баскетболистом рассчитан до конца сезона-2021/22. На этом предсезонная селекция саратовского клуба завершена.

В «Автодор» Джерретт переходит из турецкой «Дарушафаки», в составе которой набирал 13,2 очка, 5,0 подбора, 0,8 передачи и 0,7 блок-шота в Лиге чемпионов-2020/21, а также 11,8 очка, 5,9 подбора, 1,0 передачи и 1,1 блок-шота в чемпионате Турции.

Джерретт вошел в пятерку лучших блокирующих чемпионата Турции. Летом Грант принимал участие в Летней лиге НБА в составе «Детройта».

Дополнительная информация:

http://www.avtodor.ru/index.php/news-events/item/4575-grant_jerrett_novyi_centrovoy_avtodora

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Иван Шитик все материалы автора

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