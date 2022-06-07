Форвард Гафуров продлил контракт с ЦСКА и перешел в «Самару» на правах аренды

Форвард молодежной команды ЦСКА Филипп Гафуров подписал с клубом новое 4-летнее соглашение, сообщает сайт красно-синих.

В целях получения игровой практики 20-летний Гафуров отправится в «Самару», где проведет следующие два сезона на правах аренды.

С некоторыми перерывами Гафуров работает в системе красно-синих с 2017 года. Минувшим летом он дебютировал в составе национальной сборной России в товарищеских матчах перед олимпийской квалификацией, а в нынешнем сезоне провел четыре встречи за основу ЦСКА в Единой лиге ВТБ (3,8 очка, 1,8 подбора, 0,5 передачи).