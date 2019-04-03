Форвард "ЦСКА-Юниор" Гафуров - MVP регулярного сезона Единой молодежной лиги ВТБ

Форвард "ЦСКА-Юниора" Филипп Гафуров стал самым ценным игроком регулярного чемпионата Единой молодежной лиги ВТБ.
17-летний игрок провел в регулярном чемпионате 36 матчей, набирая в среднем 10,1 очка, делая по 7,3 подбора и 1,3 передачи. Средняя эффективность - 13,6 балла.
Филипп Гафуров – MVP регулярного сезона 🏆– VTB Youth League (@vtbyouth) 3 апреля 2019 г.
17-летний форвард @cskabasket-2 провел в регулярном сезоне 36 матчей, набирая в среднем за игру 10,1 очка, 7,3 подбора, 1,3 передачи и 13,6 балла за эффективность pic.twitter.com/wqsNOR0gAi
В символическую пятерку по итогам "регулярки", помимо Гафурова вошли Александр Щербенев ("Локомотив-Кубань-2"), Егор Бестужев ("Автодор-2"), Сергей Кривых ("Химки-2"), Дмитрий Халдеев ("Самара-2").
Символическая пятерка регулярного сезона 📋– VTB Youth League (@vtbyouth) 3 апреля 2019 г.
📍 Александр Щербенев ("Локомотив-Кубань-2")
📍 Егор Бестужев ("Автодор-2")
📍 Сергей Кривых ("Химки-2")
📍 Филипп Гафуров ("ЦСКА-Юниор")
📍 Дмитрий Халдеев ("Самара-2") pic.twitter.com/qWki3Mdsg2