Форвард "ЦСКА-Юниор" Гафуров - MVP регулярного сезона Единой молодежной лиги ВТБ

Филипп Гафуров – MVP регулярного сезона 🏆



17-летний форвард @cskabasket-2 провел в регулярном сезоне 36 матчей, набирая в среднем за игру 10,1 очка, 7,3 подбора, 1,3 передачи и 13,6 балла за эффективность pic.twitter.com/wqsNOR0gAi