11:14 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

Форвард "ЦСКА-Юниор" Гафуров - MVP регулярного сезона Единой молодежной лиги ВТБ

0
Обсудить

Форвард "ЦСКА-Юниора" Филипп Гафуров стал самым ценным игроком регулярного чемпионата Единой молодежной лиги ВТБ. 

17-летний игрок провел в регулярном чемпионате 36 матчей, набирая в среднем 10,1 очка, делая по 7,3 подбора и 1,3 передачи. Средняя эффективность - 13,6 балла.

В символическую пятерку по итогам "регулярки", помимо Гафурова вошли Александр Щербенев ("Локомотив-Кубань-2"), Егор Бестужев ("Автодор-2"), Сергей Кривых ("Химки-2"), Дмитрий Халдеев ("Самара-2").

 

0
Обсудить
Материалы других СМИ