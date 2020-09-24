Форвард ЦСКА Шенгелия травмировал колено

Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия получил травму правого колена в матче Единой лиги ВТБ против «Астаны» (93:60), сообщает пресс-служба красно-синих.

28-летний грузин заработал повреждение в первой четверти встречи. В четверг утром игрок прошел обследование в одной из московских клиник, у него диагностирован ушиб правой большеберцовой кости. Шенгелия будет проходить курс консервативной терапии на базе клуба и пропустит встречу с «Пармой» 26 сентября. Сроки возвращения в строй будут корректироваться по результатам промежуточных обследований.

Шенгелия присоединился к ЦСКА летом 2020 года, ранее баскетболист выступал за «Басконию».