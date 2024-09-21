Форвард ЦСКА Мбай назвал сильные стороны конкурентов армейского клуба

Форвард ЦСКА Амат Мбай в интервью «СЭ» поделился мнением об уровне конкуренции в Единой лиге ВТБ перед началом сезона-2024/25.

«Играть против «Локо» и УНИКСа всегда непросто. Это команды с отличным подбором игроков, которые очень жестко действуют в защите. Особенно клуб из Казани. Я следил за их подписаниями в межсезонье. Можно сказать, что их обновленные ростеры стали еще более атлетичными. Они также нацелены на победу в турнире. То же самое могу сказать и про «Зенит», который взял игроков с большим опытом игры в НБА и Евролиге», — сказал Мбай.

В первом матче сезона Единой лиги ВТБ ЦСКА примет УНИКС. Матч состоится 21 сентября. Начало в 14.00 мск.