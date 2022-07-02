Форвард ЦСКА Фойгтманн продолжит карьеру в «Милане»

«Милан» согласовал переход форварда ЦСКА Йоханнеса Фойгтманна, сообщает инсайдер Маттео Андреани. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Задержка с подписанием Фойгтманна связана с тем, что немец не мог договориться о расторжении контракта с московским клубом.

Фойгтман в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ принял участие в семи матчах, в которых в среднем набирал 8,4 очка, совершал пять подборов и отдавал 1,4 результативной передачи.