Форвард ЦСКА Мбай: «Единая лига ВТБ на одном уровне с чемпионатом Турции и Италии»

Форвард ЦСКА Амат Мбай в интервью «СЭ» оценил уровень Единой лиги ВТБ и сравнил турнир с чемпионатами Италии и Турции.

«Понятно, что сейчас российские клубы не играют в Евролиге и мы не можем проверить наши силы на европейской арене. Но если мы возьмем предсезонку, то в Турции мы выиграли четыре матча из четырех. Да, мы не играли с турецкими грандами — «Анадолу», «Фенербахче», — но мне кажется, что чемпионат Лиги ВТБ сейчас примерно на одном уровне с турецкой лигой. Возможно, даже повыше, учитывая, что за чемпионство борются четыре клуба. То же самое могу сказать и про Италию, где на чемпионство претендуют два коллектива», — сказал Мбай.

В первом матче сезона Единой лиги ВТБ ЦСКА примет УНИКС. Матч состоится 21 сентября. Начало в 14.00 мск.