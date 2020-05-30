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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Форвард Белянков продлил контракт с «Цмоки-Минск»

11:10
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Баскетбольный клуб «Цмоки-Минск» и Евгений Белянков приняли решение продлить сотрудничество. Легкий форвард подписал новый контракт по системе «1+1», сообщает Twitter клуба.

В этом году Белянков провел 18 матчей в Единой лиге ВТБ со статистикой 2.4 очка, 2.1 подбора, 0.4 передачи.

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