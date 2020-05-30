Форвард Белянков продлил контракт с «Цмоки-Минск»
11:10
Баскетбольный клуб «Цмоки-Минск» и Евгений Белянков приняли решение продлить сотрудничество. Легкий форвард подписал новый контракт по системе «1+1», сообщает Twitter клуба.
В этом году Белянков провел 18 матчей в Единой лиге ВТБ со статистикой 2.4 очка, 2.1 подбора, 0.4 передачи.
? Баскетбольны клуб «Цмокі-Мінск» і Яўген Белянкоў прынялі рашэнне падоўжыць супрацу. Яўген падпісаў новы кантракт па сістэме 1+1.— Tsmoki-Minsk (@TsmokiMinsk) May 30, 2020
? Нагадаем, што Жэня таксама з'яўляецца выхаванцам нашай сістэмы. А за асноўную каманду выступае аж з сезону 2013/14.#TsmokiMinsk pic.twitter.com/dMjFyZPwp0
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