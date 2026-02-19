19 февраля, 15:00

Форвард «Автодора» Коско получил сотрясение мозга

Анастасия Пилипенко

Форвард «Автодора» Даниил Коско выбыл на неопределенный срок из-за сотрясения мозга, сообщает пресс-служба клуба.

17 февраля Коско получил травму в результате столкновения с соперником в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Енисея» (64:85).

Баскетболист пропустит как минимум один матч — с казанским УНИКСом 21 февраля. Точные сроки восстановления игрока станут известны позднее.

21-летний Коско в этом сезоне провел 13 матчей, в которых в среднем набирал 5,7 очка, совершал 5,5 подбора и отдавал 1,5 голевой передачи.

Баскетбол
БК Автодор
