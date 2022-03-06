Форвард «Автодора» Джонсон признан лучшим игроком февраля в Единой лиге ВТБ по мнению болельщиков

Форвард «Автодора» Джерон Джонсон стал лучшим игроком февраля в Единой лиге ВТБ по мнению болельщиков.

Игрок по итогу голосования получил 32,6 процента голосов. На втором месте расположился форвард УНИКСа Марио Хезонья (23,9 процента), на третьем — защитник «Астаны» Энтони Хики (12,3 процента).

«Автодор» провел один матч в Единой лиге ВТБ в феврале, обыграв «Нижний Новгород» в гостях (83:70). Джерон Джонсон стал самым результативным игроком встречи, набрав 25 очков. Также на счету форварда 5 подборов, 3 перехвата и 2 передачи.

Клуб из Саратова занимает четвертое место в турнирной таблице, одержав 8 побед в 11 матчах.