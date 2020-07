??Драган Апич продолжит карьеру в боснийском клубе «Игокеа»!

?

Мы желаем успехов Драгану и благодарим за время, проведенное в «Локо»!

—

Dragan Apic is going to continue his career at Igokea!

?

We thank him for everything and wish good luck in future!